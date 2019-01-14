周樂樂：政策加快落實　放膽入市

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，上周滬綜指累計上漲1.55%至2,553點，深成指漲2.66%至7,474點，創業板升1.32%至1,261點。板塊普漲，通訊大漲5.61%，領漲大市。電氣設備、家用電器、電子漲幅也都超過5%。醫藥生物、銀行、房地產、非銀金融漲幅不到1%，較為落後。



基本面上，去年12月CPI增速下降至1.9%，低於市場預期的2.1%；12月PPI增速從11月的2.7%驟降至0.9%，同時PPI環比跌幅顯著擴大。



政策面上，減稅降費逐步落地。國務院常務會議對小微企業推出一批新的普惠性減稅措施，預計每年可再為小微企業減輕負擔約2,000億元(人民幣‧下同)。調整後，優惠政策對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分，分別減按25%、50%計入應納稅所得額，使稅負降至5%和10%。將覆蓋95%以上的納稅企業，其中98%為民營企業。



其次將小規模納稅人的增值稅起徵點由月銷售額3萬元提高到10萬元。提高地方政府對增值稅小規模納稅人的稅收優惠自主決定的額度的同時，中央財政將加大對地方一般性轉移支付，以彌補因大規模減稅降費形成的地方財力缺口。



最後為了鼓勵創投資金對初創企業的支援，擴展投資初創科技型企業享受優惠政策的範圍，使投向這類企業的創投企業和天使投資個人有更多稅收優惠。



中美貿易副部級談判在北京結束，從雙方表態以及會場傳達出的資訊來看，談判按照預期節奏進行。副總理劉鶴很大機會在春節前帶團隊前往華盛頓進行更高級別談判。另外，中證監釋放積極信號，副主席方星海表示，建議取消首日漲停板限制，預計今年外資流入中國股市規模會進一步增加至6,000億元。



同時，為了讓市場可以充分取得合理定價，可以期待解禁T+0交易，和恢復股指期貨交易以及其他期貨現貨工具。



政策落實正在逐步加快，監管層對市場的溝通也在逐步改善。儘管依然有很多聲音擔憂中國經濟放緩對A股造成衝擊。我們認為，中國經濟放緩確實會影響企業盈利，但這一點市場已充分預期，且A股已經聯繫調整。在中國政策加速修正落實，市場底將肯定先於經濟底出現。因此，我們建議春季行情一定要大膽參與，推薦科技板塊。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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