陳政深：氣氛回暖　伺機吸港交所

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股上周走俏，恒指連續兩天收於100天線以上，與此同時，10天線開始見到動力，有突破50天線之勢，而其他主要平均線亦見指向上方，加上MACD已負轉正，似乎各項指標都利好股市走勢。



基本因素上，中美貿易談判基本上已予市場解決在即的憧憬，而美國聯儲局的貨幣政策預期轉鴿，亦都令市場情緒轉趨樂觀，此些因素，確有利令恒指在1月份走俏。



然而，從風險回報的角度看，目前卻未必是追入的最佳時候。從形態上，恒指目前仍受制於去年7月底以來形成的下降軌，暫時未見完全突破，是輪上升同時亦受制於恒指由歷史高位跌至去年低位24,540點的23.6%反彈，恒指很大機會在目前水平整固。加上大市成交近日在高位回落，出現成交背馳，反映大市進一步往上的動力減退，現時的值博率相當有限。



部署上，投資者暫未宜過分進取，亦不宜因應股價過殘的股份出現反彈而追入，手機設備及汽車股等暫時仍非追入的時候，因其基本因素仍未見改善，單單股價急跌並不能合理地構成買入的理由。



既然目前的憧憬是氣氛改善，指數或會出現整固，投資者不妨部署吸納等待突破的港交所(00388)，皆因成交改善必然有利其股價。



投資者可因應兩個情況而部署，一是股價若隨大市回吐而在100天線，即222元左右水平覓得支持，便可逐步收集；其次是若股價升穿240元，亦反映股價走勢出現突破，屆時追入亦有一定值博率。投資者可以買入價下跌一成作止蝕，短線上望目標257元，中線可挑戰300元。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人，並未持有上述股份權益)

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