羅尚沛：中港股市正重塑上落區間

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，中國人民銀行買A股，成為上周內地熱點。事緣是有大行煞有介事地建議人行應買A股或ETF來維穩，理據是日本政府都買股，為何人行不可？此調一出，股民馬上圍爐，如果以日本政府買股作為「國際慣例」去計算，人行大概可用2萬億元人民幣入市，立即成為A股大莊家。



贊成人行入市的另一原因是，國家隊連年入市都無功而還，是時候派出最強主力了。而且人行買股就只買不賣，不用擔心股市一升就會獲利跳船。貨由政府歸邊，維穩力滿分，之後就必升無疑，無論黑貓白貓，只要能令到股市升就是好貓。



言之鑿鑿，A股一度大幅上升，但冷水同時照頭淋。因為目前規定，人行只能買國債、其他政府債券和金融債券及外匯，不能買股票，所以法律並不支持。而且人行有無限子彈，又可以一邊打牌一邊改規則，有這樣的一個買家干預，就算把A股推上10,000點亦唔係難事。



與其關注這些虛無飄渺的人行入市傳聞，倒不如關心一下切身因素。中國PMI今明兩個月繼續在50以下的機會甚高，之前文章已預測CPI和PPI正有趨向通縮預期之勢，這些數據上的利空不容忽視。人行現正謀求加快降準放水，如果步伐比通縮預期慢，增量資金就會如泥牛入海，事倍功半。



最近人民幣重上6.80水平之上，搞到一眾去年預測人民幣必「破7」的大行要急急腳搬龍門，搬了一個「上海協議2.0」出來。



事緣2016年G20期間，有傳20國財長於上海秘密達成了一項聯手打壓美元的「上海協議1.0」。之後美元果然節節下挫，人行開始降準，人民幣也扭轉當時貶值的頹勢而轉升，與今時今日有所雷同。既然是秘密協議，拿出來自圓其說為睇錯方向打圓場也無可厚非，但認真便輸了。



眾所周知，人民幣是面子工程，這一刻人行已證明其對人民幣仍有絕大的控制力，下一刻，央媽隨時會告訴你人民幣下跌對中國出口有利。



非常時期用非常手段，市場消息只會更雜更亂，股民們務必要謹慎。恒指連升多天累漲逾1,500點，如本周能企穩100天線，恒指有機上試去年12月初高位27,200點。



A股市場同樣，除非人行真的買股票，否則滬綜指仍是在2,440至2,640點區間，現時的2,550點是高不成低不就。最近的行情，可能是預示中港兩地市場的上落區間的重塑。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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