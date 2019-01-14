【名家筆陣】吳小平：如何激活內地股市？

資深金融人士吳小平在東方產經「名家筆陣」專欄表示，A股似乎逐漸港股化。第一，交易活躍度逐步萎靡；第二，中小股票日漸式微。早前兩個突發消息，均來自中證監副主席方星海。他建議，一、繼續放鬆期貨市場管制；二、取消新股首日漲跌停。這兩個消息，確實看到管理層為活躍A股而努力。



第一，放鬆股指期貨的交易限制，這樣肯定有利於振興A股的交易。而放鬆期貨，也就是保護現貨，沒有期貨空頭的保護，任何機構也不會輕易地增加在已沉悶的現貨市場的押注。因此，只要放鬆，就是利好，愈多放鬆，愈是利好呢！



若所有的做空手段全部釋放，甚至允許裸做空，那才好呢！屆時，任何上市公司的治理水平瑕疵均被期貨市場仔細檢驗，任何欺騙市場的伎倆都將被市場迅速懲罰，這樣的市場能不好嗎？



目前，A股市場的做空手段，幾乎全部集中在期貨上(期權效率更高，但交易量不值一提)，期貨裏只有股指期貨，而股指期貨交易被各種限制，這是2015年管理層面對失控大市的無奈之舉。結果，再呵護，也沒有呵護出一個有效、活躍、熱鬧的現貨市場，現在該正本清源。



第二，取消新股首日漲跌停。從保護散戶的交易習慣，個人不建議放鬆漲跌停，因大部分散戶會在快速日內交易的假象中被很快虧損。換句話說，站在一個專業交易員角度來看，取消漲跌停，對於提升盈利是非常有幫助，尤其在散戶貢獻內地市場大部分交易量的現狀下。



你看看美國市場哪裏有甚麼散戶？散戶幾乎全部死掉。香港市場倒是有不少散戶，本地的、內地的，但他們虧損概率也極高。虧損了，香港散戶為甚麼不退出市場？



這是因為東亞人的高賭性。全球下注量最大的博彩私彩市場幾乎全在東亞，澳門、新加坡、雲頂、柬埔寨及緬甸等，拉斯維加斯根本排不上號。現在連台灣地區的高雄也在反覆聲稱要開放博彩。



進一步取消新股首日漲跌停，會讓新股股價一步到位，減少很多炒作，但也讓A股失去很多樂趣。吳小平暫時對這個建議持保留態度。總結下，站在散戶角度考慮，他不贊成取消，站在專業交易員角度考慮，他同意取消。



根據他服務內地交易客戶十年的經驗，若僅僅是這兩個政策面消息，周一市場應該漲，更多本國、外國資金可能願意進入A股，通過期貨現貨聯動來尋找機會，被壓制三年的數百億量化交易基金也有了更大的鱷魚水池。



至於新股首日漲跌停，若真的有一天取消，相信首日漲停幅度會顯著降低，新股炒作樂趣會突然消失，大家就不會再那麼熱衷於去「打新」，於是，新股中簽概率提升，而上市破發的概率進一步提升，整個A股市場會漸漸更理性、有效、無趣。



從方星海的早前發言中還看到更多改革建議，基本上都很正面。看來，監管層面對當前A股逐漸港股化趨勢有警惕，正在力圖令交易活躍，提升市場有效性。這些都將成為對抗、對沖2019年不確定性的利好消息。



吳小平

資深金融人士，曾任中金公司財富管理部執行總經理，現投身互聯網金融創業。

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