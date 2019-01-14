大健：中環打工仔未必容易買樓

財經分析家大健於東方產經專欄「中環Hot Talk」表示，地球在轉，人亦會變。以前一個人吃飯，多數會叫外賣，回家或者返公司吃。然而，近年開始喜愛獨自一個人在外面吃飯，甚至故意坐近一些人，因為隨時聽到不少的故事。



上星期，一個人在怡和大廈某家快餐店吃飯，期間聽到幾個看似初出茅廬的年輕男女討論他們的老闆如何利用公司開銀行戶口困難來賺錢。對話細節不便透露，但聽了之後也覺上了一課。



另邊廂，又剛好有人發表對樓市的意見，他對電話另一邊的人說：「樓市唔會冧，香港好多人都買得起樓，你諗吓喺中環個個都搵三幾萬一個月，如果唔使錢儲起佢，十年已經儲夠首期啦。」



真的不能怪Package好的人不明民間疾苦，其實根本就是「一家唔知一家事」。我不清楚是否在中環返工，月入就會有三幾萬元，但遇過不少人這樣說：「你哋做金融嘅點會買唔起樓呀？」的確，不少在投行工作的人收入比很多人高，但他們並不是必定能「上車」。或者有人會說，只因他們理財不善，不過須知人在中環有時身不由己，吃飯、應酬、置裝不能太慳，因為節儉與孤寒往往只是一線之差。



大健

中環金融人，職務涉獵多個層面，亦是科技顧問公司始創人。

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