【市前重點睇】美匯企95.6　圓匯報108.4

●美匯指數於95.6水平上落，港匯企7.840，離岸人民幣(CNH)企6.761，圓匯跌至108.4，歐元低企1.144，英鎊漲至1.286。金價企1,288美元。布油及紐油分別在61及52美元關口爭持。道指期貨跌約百點。



●美國政府停運時間創紀錄最長，且無緩解迹象。據悉總統特朗普的預算團隊正在制訂應急計劃，為政府停運延續到2月底做準備。



-標普：截至1月11日，美國政府停運已造成經濟損失36億美元。



●彭博調查顯示，未來12個月美國經濟衰退的風險處於6年多來的最高位，衰退概率升至25%，原因包括金融市場風險加劇、與中國的貿易戰以及聯邦政府停運。



●中國商務部長鍾山表示，將推進中美經貿磋商談判工作，維護中美經貿關係穩定，促進合作共贏。



-傳中美官員在最新一輪貿易談判中，討論了重啟美國乙醇出口問題。



●道指上周五(11日)收報23,995點，跌5點或0.03%；標指收報2,596點，跌少於1點；納指收報6,971點，跌14點或0.21%。 https://bit.ly/2RKklwh



●港股ADR指數上周五按比例計算，收報26,617點，跌49點。 https://bit.ly/2M68kvI



●美國10年期國債孳息率上周五跌4.14個點子，報2.7007厘。



●美國12月份不含食品和能源的核心CPI連續第2個月按年漲2.2%。



●美國財政部詢問一級交易商對潛在的首次發行抵押隔夜融資利率(SOFR)掛鈎債券的看法。SOFR的設計初衷是為了取代倫敦銀行同業拆息(Libor)。



●紐約期油上周五收報每桶51.59美元，跌1美元或1.9%。布蘭特期油收報每桶60.48美元，跌1.2美元或1.95%。 https://bit.ly/2snWILB



-阿曼石油部長Al-Rumhi表示，「OPEC+」減產120萬桶的協議將消除供應過剩，油價今年可以保持在每桶60至70美元。



-阿拉伯聯合大公國能源大臣認為「OPEC+」不需要加大減產力度。



●紐約期金上周五收報每安士1,289.5美元，升2.1美元或0.2%。 https://bit.ly/2TMPqwB



●英國富時100指數上周五收報6,918點，跌24點或0.36%；法國CAC指數收報4,781點，跌24點或0.51%；德國DAX指數收報10,887點，跌34點或0.31%。 https://bit.ly/2QHSCYs



●本周金融大事一覽！英脫歐協議表決。 https://bit.ly/2VLQwL3



-英國首相文翠珊警告，如果脫歐協議遭到否決，扼殺脫歐的可能性要超過無協議脫歐。



-傳歐盟在為英國脫歐推遲到最早7月做準備。而文翠珊發言人表示，沒有推遲英國脫歐的計劃。



●中國證監會副主席方星海：建議取消新股首日漲停板，要給予多空雙方充分博弈手段。



●中國財長劉昆表示，中國將在2019年加大減稅降費和財政支出力度。



●中國銀保監會官員表示，今年將繼續開放金融業，及研究更廣泛、更深入的措施。



●傳滬倫通有望1月底前啟動。 https://bit.ly/2ChVgyZ



●【獨家】未遵打擊洗錢指引，部分中資行收罰單。 https://bit.ly/2FvUSjr



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