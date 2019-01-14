希臘議會本周舉行信任投票　歐元企1.146

歐元區出現政治不穩迹象，在與鄰國馬其頓一個名稱爭執的問題上，希臘國防部長卡門奧斯(Panos Kammenos)周日(13日)撤回其所在政黨對執政聯盟的支持。希臘執政聯盟解體，促使總理齊普拉斯促請國會即時舉行不信任議案投票。



歐元上周五由1.15水平急降至1.14水平後，最新企1.146。



希臘議會暫時計劃在周三舉行信任投票，這距離定於9月舉行的正式大選只有幾個月時間。



倫敦諮詢機構Teneo Intelligence聯席總裁Wolfango Piccoli表示，提前選舉對於投資者來說是個好消息，幾個星期以來，希臘已經處於選舉狀態，愈早大選愈好。



齊普拉斯能否過關，可能取決於卡門奧斯所在的獨立希臘人黨的議員們是否聯合反對他。齊普拉斯可能也會尋求其他黨派和獨立議員的支持，避免提前選舉。



馬其頓國會去年通過，確認與希臘達成更改國名為「北馬其頓共和國」的協議。馬其頓上周五表決正式通過更改國名，平息與希臘20多年來的爭拗。惟希臘國會在舉行相關表決前夕，同屬執政聯盟獨立希臘人黨黨魁卡門奧斯周日早上請辭。





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