歌禮製藥獲授乙肝藥大中華區開發權益

歌禮製藥(01672)公布，其全資附屬歌禮生物科技已與康寧傑瑞訂立戰略合作協議。據此，康寧傑瑞向歌禮生物科技及其聯屬授出KN035﹝研究性程式化細胞死亡配體－

1(PD-L1)單克隆抗體﹞在大中華區之獨家開發及商業化權益，用於治療乙型肝炎及其他病毒性疾病(歌禮代號：ASC22)。



根據合作協議，歌禮生物科技向康寧傑瑞支付首付款，而康寧傑瑞可就合作事項收取潛在的里程碑付款。康寧傑瑞亦有權就合作事項中的ASC22(KN035)的未來銷售收取約15至20%的銷售分成。



歌禮生物科技也將有權分享ASC22 (KN035)在全球除大中華區以外用於病毒性疾病適應症的一定經濟權益，包括首付款、里程碑付款及銷售分成。



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