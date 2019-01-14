港交所研加快新股上市流程　業界倡退款縮至三日

香港交易所(00388)將改革新股發行機制，據了解，將聚焦縮短新股結算周期(T+5)。香港證監會發言人就回應指，一直就如何精簡首次公開招股(IPO)過程與港交所定期對話，該會認為可推出措施改善現有安排的效率，亦對可以縮短IPO過程以加強本港國際金融中心吸引力的建議持開放態度。



【現時「T+5」損應變能力】

現時新股定價與上市相隔5個交易日(T+5)，公司須承受長時間風險，港交所行政總裁李小加早前發表網誌，便直指T+5的機制影響新股定價針對市場變化的迅速反應能力。



其實港交所早於2015年已曾研究縮短新股結算周期可能性，但一直未有進展。業界指出，證券無紙化最快本月諮詢市場，若順利落實，估計新股結算周期可能會由現時5日，最多減少2日，大大增加新股定價面對市場變化的應變能力，惟仍要視乎諮詢文件的實際建議內容。



政府的金融「智囊」金發局2014年中發表本港IPO機制報告，提到新股發行T+5制度，令上市申請人及包銷商均承受長時間風險，在市況波動下，風險更大，對比其他市場，這並非令人滿意安排。



2015年11月，港交所上市委員會曾審議有關研究縮短新股結算周期可能性的進度報告，認為除非結算周期可縮短超過一日，否則這計劃不值得繼續。港交所上市部續與證監會研究檢討結算程序，可能包括較大縮短整個周期。



市場人士指，在實施證券無紙化前，要縮短新股結算周期基本上是「縮無可縮」。推出無紙化後應可縮短，但時間必須要計算得很準確。無紙化預料會由新股做起，屆時認購新股將不會再有實物白表IPO，只有白表及黃表eIPO，可節省收票行清算支票的時間。



此外，現時上市規則規定，上市前要寄發股票；中央結算系統(CCASS)亦必須要先存入股票才可進行交易及結算。實施無紙化，必須更改上市規則及CCASS系統，新股結算周期可能會縮減2日，認為已是「縮得很盡」。



【投行界指各方均可受惠】

投行界指，若新股發行由T+5，縮減至T+3，對包銷商及保薦人直接有利，亦間接幫助發行人，對小投資者也沒壞處，因定價是應用所有投資者。「舉例說，如能在上市一日前定價，基金經理便可以訂個價愈貼市，容易讓投資者賺到錢，又或是市差時，令他們容易散到貨，因此定價與上市日相距愈短愈好」。再者，相距時間愈短，遇上市況差，IPO「拉倒」的成本亦愈低。



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