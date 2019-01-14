人民幣中間價漲349點　CNH及CNY漲至6.73

人民幣彈升，在岸人民幣(CNY)及離岸人民幣(CNH)升穿6.74關，CNY曾漲265點子或0.39%，高見6.7365，升至2018年7月以來高位，最新報6.7368。



CNH高見6.7397，曾漲204點子或0.3%，最新報6.7435。每百港元兌人民幣見85.97。





【09:15】人民幣中間價漲349點 CNH見6.75

中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價6.7593，創2018年7月下旬以來新高；較上日開市價續飆349點子，連升第3日。



亞洲市，美匯指數報95.64。CNH早段由6.7588，回落至6.7685，最新報6.7593。



內地官媒引述中國銀行紐約分行金融市場部負責人稱，目前中國經濟正面臨結構性調整，同時伴隨各類宏觀調控政策出台，短期內人民幣匯率可能呈現雙向波動態勢。



2019年人民幣匯率走勢或將主要受中美經貿磋商進展、中國經濟基本面和歐美等主要經濟體情況等多重因素疊加影響，市場將在人民幣匯率決定機制中發揮更大作用。



美國匯盛金融管理公司首席經濟學家陳凱豐認為，去年人民幣貶值壓力較大，從現在的強勁反彈看，2019年人民幣貶值壓力會告一段落。

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