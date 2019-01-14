港股跌幅擴大　騰訊跌逾2%　中資金融有沽壓

恒生指數跌幅擴大至逾300點，最新挫310點或1.16%，報26,356點；國企指數跌121點或1.17%，報10,333點。



騰訊跌逾2%；友邦、滙控跌逾1%。



中資金融股受壓，建行、工行、中行、交行跌0.3至1.5%。平保跌近1%；國壽跌2.6%。



【09:20】騰訊滙豐下跌 地產股回吐

港股開市向下，恒生指數低開107點或0.4%，報26,559點；國企指數低開44點或0.43%，報10,410點。



重磅股個別發展，騰訊低開0.4%；滙控低開0.9%；建行低開0.7%；友邦高開0.2%；中移高開0.1%。



三桶油向下，中海油、中石油低開1.5至1.8%，為表現最差兩隻藍籌股；中石化低開0.1%。



長實集團低開1.4%；華潤置地低開1.2%；新鴻基地產低開1.1%；恒基地產、新世界發展低開0.7至0.8%



中資金融股，中行、工行均低開；交行持平；平保低開0.7%；國壽低開0.6%。



小米高開0.7%；舜宇光學科技低開近1%；瑞聲科技持平。



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