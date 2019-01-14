A股快報：兩市低開　金融及地產股靠穩

內地股市向下走，滬綜指低開0.5點或0.02%，報2,553點；深成指低開0.1點，至7,473點；滬深300低開2點或0.07%，至3,092點；創業板指數高開1點或0.12%，報1,263點。



板塊方面，釀酒股跌0.4%，石油股跌0.2%；金融及地產股靠穩，環保股升0.3%，次新股領漲逾3%。



新大洲跌停板，報3.11元人民幣(下同)；公司涉嫌信披違法違規，證監會對其進行調查。



中國核電預計2018年度淨利潤按年增5.83%；股價高開0.1%。



紫金礦業向Nevsun剩餘股份提出強制收購要約；股價高開0.3%。



川投能源全年淨利潤初步數據35.5億元，股價高開0.8%。



陸家嘴高開1%；公司以22.62億元向支付寶轉讓浦東一辦公樓。

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