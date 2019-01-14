【專家樓評】今年商舖市場具投資價值

受中美貿戰不明朗因素影響，加上本港經濟增長放慢，不少業主及投資者抱持觀望態度；但其實在此市道淡靜之際，卻是為未來部署的大好良機。



以本公司為例，近日在銅鑼灣核心區開設新旗艦店，進一步拓展舖位代理業務，或許有人會奇怪為何在逆市中擴充，其實「旱則資舟」是自古以來的傳統智慧。



人才是最寶貴的資產，無論市況如何，公司都需要廣招各路人才加盟，市道淡靜之時，招聘精英相對較為容易，所以此時增聘人手，亦屬合適時機；至於選擇拓展舖位代理業務，只因商舖租金經過這幾年來的調整，相信最壞的日子已經過去，加上各項利好因素，商舖前景應可看高一線。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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