【即市分析】騰訊現價應該沽定買？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：騰訊控股(00700)近日雖遭「空軍」襲擊，但股價卻愈挾愈高，上周更升穿上月高位阻力328元水平，曾見334.6元的逾4個月高位，走勢似醞釀突破，現價再追仲博唔博得過？



內地去年12月已恢復網上遊戲審批，惟廣電總局日前發布第二批遊戲版號，仍未包括騰訊旗下遊戲。不過，市場認為遊戲版號發放進度超預期，利好投資者對板塊的情緒，支持騰訊股價持續反彈。



瑞銀最新報告亦指，騰訊可望於未來數月取得新的遊戲批准，包括熱門手遊如《絕地求生》，未來會進一步調整遊戲更好地配合監管要求，故維持其「買入」評級及目標價400元。



另一方面，雖然騰訊今年以來沽空轉趨活躍，其沽空金額1月2日至今持續高企於10億元以上，上周三、四更錄得逾20億元，周五亦仍有約18億元，沽空比率已連續8個交易日高企於20%以上的偏高水平。到底是對沖盤使然，抑或大戶另有所圖，就要等着瞧。



暫看中美談判後兩國關係似乎循正向發展，人民幣回勇，皆有利好友反攻。騰訊熊證重貨區已上移至340元及344.99元水平，若消息面上好友再迎東風，不排除短線會再挾淡倉。



再睇埋騰訊捧場客--「北水」的資金流向，雖然整體而言仍沽多過買，今年8個交易日其港股通合共錄得約5,000萬元的淨沽盤。不過，近日沽貨力度似有所減弱，南下資金上周二至五連續4日淨買入騰訊，亦令其股價沽壓減輕。



總括而言，該股基本因素仍穩健，股價經過連日反彈，已上破去年3月至今的下降軌阻力，只要內地遊戲審批持續，市場氣氛又配合，中線再升不無條件。只是，該股已由去年10月低位251.4元回升超過三成，或已一定程度反映相關利好因素，冇貨在手的投資者未宜心急追貨，短線可待股價在320至340元之間先行整固後再作部署，300元仍為主要支持位所在，上方阻力則於250日線約370元。

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