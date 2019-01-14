全球經貿戰︰中國12月出口增長大幅放緩至0.2%　遠遜預期

海關總署公布，按人民幣計，2018年12月出口按年增長0.2%，遠遜預期的6.6%，亦大幅低於前值10.2%升幅；12月進口按年更轉跌3.1%，亦大遜預期升12%，前值升幅為7.8%。12月貿易順差3,949.9億元，預期順差3,450億元，前值順差3,060.4億元。



按美元計，12月出口按年跌4.4%，為2016年12月以來最大跌幅，預期升2%，前值由升5.4%修正為升3.9%；12月進口跌7.6%，創2016年7月以來最大降幅，預期升4.5%，前值升3%修正為升2.9%。



12月貿易順差570.6億美元，是2015年12月以來新高，預期順差516億美元，前值順差由447.4億美元修正至418.6億美元。其中，對美國貿易順差為298.71億美元，前值順差約355億美元。





【10:57】中國去年出口按年增7.1% 對美貿盈創2006年來新高

海關總署公布，按人民幣計，中國2018年出口按年增7.1%，進口按年增12.9%，全年貿易順差2.33萬億元人民幣。



按美元計，中國去年全年貿易順差3,518億美元，出口按年增9.9%，增速創2011年以來新高，進口按年亦增15.8%。去年中國進出口總值高達4.62萬億美元，再創新高。其中，進口額首破2萬億美元，出口額近2.5萬億美元。



去年全年，大豆進口按年跌7.9%至8,803萬噸；原油進口按年增10.1%，至4.62億噸；成品油進口按年增13%，至3,350萬噸；天然氣進口按年增31.9%，至9,040萬噸創紀錄新高。



中國對前三大貿易夥伴歐盟、美國及東盟進出口各增7.9%、5.7%及11.2%，三者合計佔內地進出口總值41.2%。



其中，中國2018年對美國出口4,784億美元，按年增長11.3%；對美國進口1,551億美元，按年增長0.7%。去年對美國貿易順差3,233.2億美元，創2006年以來新高；順差規模按年增長17.2%。



單計第4季度，外貿進出口總值按年增8.8%，增速放緩因2017年同期基數高及外部不確定性。



海關總署新聞發言人李魁文稱，對外貿易總體平穩，穩中有進，進出口規模創歷史新高，有望繼續保持全球貨物貿易第一大國地位。

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