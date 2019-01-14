魚缸通：博大市回升　散戶撈騰訊

恒指周一早間跌超過300點，散戶趁機入市短炒。



輝立証券旺角分行經理Gary表示，有客戶趁機買入騰訊控股(00700)，因股份近日走勢算強，股價在324港元水平已較早前高位跌了10元，博其後大市回升，股份會有更大反彈幅度，並憧憬公司將於3月公布的業績理想。



另外，散戶亦有炒作個別內險股和內銀股，例如在6.48元買入建設銀行(00939)，博升番10格、8格就沽貨獲利。



他認為，恒指連升6個交易日殺完熊證，周一早間稍為回吐也正常。如果今年美國聯儲局不加息，美元轉弱，也會利好新興市場，但重點仍看中美經濟數據情況。他建議今季可找機會買入黃金。現金較多的投資者，可待恒指25,000點之下開始買入盈富基金(02800)，又或揀選「進可攻、退可守」的防守股，如領展房產基金(00823)、香港中華煤氣(00003)、粵海投資(00270)等。



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