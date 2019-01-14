薛俊昇料今年內地進出口增速續放緩

按人民幣計，中國去年12月出口按年增長0.2%，遠遜市場預期的增長6.6%。全年計，出口按年增7.1%，進口按年增12.9%。另以美元計，中國去年出口按年增9.9%，增速創2011年以來新高，進口按年增15.8%。



恒生銀行首席經濟師薛俊昇表示，去年全年中國進出口數據符合預期，原因是去年上半年環球經濟仍有較快增長，商品價格亦錄升勢，帶動貿易有較可觀增長。然而，隨着中美貿易戰有機會拖累中美經濟增長放緩，以及商品價格回調，該行預期今年內地進出口數據將回落到低至中單位數增長。當中，受農曆新年因素及比較基數較高所影響，今年上半年進出口數據會比較波動。



另中國第四季和去年全年國內經濟增長(GDP)將於下周一公布，該行預期去年中國GDP為6.6%，略為高於中央的6.5%增長目標。至於該行預測今年GDP 6.5%增長，是略為放緩但不算悲觀，原因是內地早前加大了財政政策支撐經濟。



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