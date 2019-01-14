【即市分析】石油股完成反彈　有貨要沽？

上星期初中段油價反覆向上，石油股及油服股一度受惠而向上，不過上周五油價回軟，紐約期油自53美元樓上反覆回至即市見51.5美元，加上今日(周一)港股開市後整體氣氛轉弱，「三桶油」自然冇運行，連帶油服股亦見受壓。(油氣能源板塊追蹤：https://bit.ly/2BISpOd )



從基本面睇，油價早前以反彈為主，上星期全星期計累升逾7%，並已連升兩周。不過，環球經濟前景未明，例如中美貿易戰發展難料、美國政府因美墨圍牆問題而停止運作、英國會否「無序」脫歐，以及環球經濟數據轉差，多國股市已進入技術熊等，故此，相信無邊個國家願意見到高油價的出現。



即使作為主要產油國的美國，其總統「侵侵」亦一度出口術要求壓低油價，揭示高油價對其經濟增長前景的不利影響，已大於賣油所得到的利潤，故「除笨有精」下，自然要壓一壓油價。



策略上，「三桶油」股價皆自1月初反彈，但上周尾段開始乏力再升，即市股價更隨油價而分別跌1至2%不等，相信短線續有下跌空間，暫不是入貨時機，已持貨者更應減磅或定好止蝕位以防萬一。至於隨着油價與三桶油走勢轉弱，相信油服股前景亦以反覆回落為主，同樣掂唔過。

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