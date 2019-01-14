【即市分析】聯想集團有勢上試高位

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：聯想集團(00992)今早(14日)股價現異動，即市曾升4.8%見見5.7元逾一個月高，現仍升2.9%報5.6元，成交額額急增暫已錄得近2億元。



聯想股價炒高，皆因投行高盛最新份報告，將其評級由「中性」上調至「買入」，並將目標價由4元大升八成至7.2元。該行相信盈利去年已見底，今年隨着數據中心業務復甦和移動業務規模縮減，盈利表現將大幅改善。



另外，據市場研究公司Gartner數據，去年第四季全球個人電腦(PC)出貨量為6,860萬部，按年跌4.3%。全年銷售按年跌1.3%至2.59億部。其中聯想去年第四季市佔率24.2%，取代惠普成為最暢銷個人電腦品牌。



在多個利好消息刺激下，聯想股價連日飆高，先後收復多條平均線，並已上破由去年11月延伸之小型降軌，14日RSI動力再現，短線整固後有機上試6元的52周高位阻力，值得吼位跟進。

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