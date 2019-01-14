人民幣Hibor：隔夜息報1.8厘　CNH及CNY高見6.73

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回至1.8厘，1至2星期拆息為2.54至2.87厘，1至12個月拆息報3.08至3.67厘。



14/1/2019

隔夜 1.82767厘

1星期 2.54567厘

2星期 2.87867厘

1個月 3.08733厘

2個月 3.17367厘

3個月 3.35000厘

6個月 3.48067厘

12個月 3.67333厘



11/1/2019

隔夜 2.20800厘

1星期 2.80978厘

2星期 2.97163厘

1個月 3.12900厘

2個月 3.29897厘

3個月 3.44100厘

6個月 3.50637厘

12個月 3.68837厘



人民幣兌美元反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7685，升至日中高位的6.7396，最新報6.7614；在岸人民幣(CNY)則由6.7326，回至6.7607，最新報6.7568。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

