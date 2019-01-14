人民幣Hibor：隔夜息報1.8厘　CNH及CNY高見6.73

2019年01月14日 11:32
  • 東網電視
    更多新聞短片
    (中新社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回至1.8厘，1至2星期拆息為2.54至2.87厘，1至12個月拆息報3.08至3.67厘。

    14/1/2019
    隔夜 1.82767厘
    1星期 2.54567厘
    2星期 2.87867厘
    1個月 3.08733厘
    2個月 3.17367厘
    3個月 3.35000厘
    6個月 3.48067厘
    12個月 3.67333厘

    11/1/2019
    隔夜 2.20800厘
    1星期 2.80978厘
    2星期 2.97163厘
    1個月 3.12900厘
    2個月 3.29897厘
    3個月 3.44100厘
    6個月 3.50637厘
    12個月 3.68837厘

    人民幣兌美元反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7685，升至日中高位的6.7396，最新報6.7614；在岸人民幣(CNY)則由6.7326，回至6.7607，最新報6.7568。
    －－－－－－
    《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

    遊戲下載：
    https://goo.gl/i2t1yj

    東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
    http://bit.ly/2sLtGDm