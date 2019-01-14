蘋果公司HomePod周五開售　搶佔中國市場

蘋果公司公布其智能揚聲器HomePod將於1月18日(今周五)在中國內地和香港發售，並會有白色和太空灰兩種顏色可供選擇。香港市場的定價為2,799港元，內地市場為2,799元人民幣。



這產品最初發布於2017年6月蘋果公司全球開發者大會，但直到去年2月才在美國等三個國家和地區上市。除了中國，目前它僅在美國、英國、澳州、加拿大、法國、德國、墨西哥和西班牙等8個國家及地區開售。



有分析指，智能揚聲器在全球的競爭對手主要有亞馬遜Echo、以及Google Home，但他們尚未在中國正式發售，這讓蘋果公司在中國市場的競爭中佔了一些先機。不過，在海外市場競爭上，市場研究公司Strategy Analytics早前發布去年第三季度全球智能音箱的市場份額。報告顯示，蘋果公司旗下智能音箱產品的的市場份額為4.8%，不僅遠低於亞馬遜的31.6%、以及Google的22.7%，甚至也低於小米集團(01810)的8.4%市場份額。



當然，內地市場有很多價格較低的智能音箱產品，但主打音質的產品並不多也是事實，且看搶了中國市場競爭先機的HomePod會否大受市場歡迎。



集團深信中港用戶會喜歡這產品。另在用戶體驗上，集團要針對中國用戶做本地化的體驗，進行了特別的優化，包括Siri的語音識別，以及跟一些華語歌手合作，能提供各種風格的音樂，比如粵語歌曲等。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



