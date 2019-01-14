【瑞通推介】南方A50相對大市硬淨　認購證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國政府停運時間創紀錄最長，美股上周五窄幅向下，道指收報23,995點，跌5點或0.03%，全周則升約2.4%。



恒指連升6日、累升1,602點或6.4%後，周一(14日)低開，技術上失守100天線(26,407點)。上周五(11日)高見的26,692點為即市向上阻力。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾4,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,200萬元，反映淡倉續見資金流入過夜。



有報道引述消息，吉利汽車母企吉利控股計劃減持平治母企戴姆勒約5.4%股權。不過，內地媒體其後報道，吉汽回應消息為謠傳。受惠早前國家發改委表示今年將訂定及推出促進汽車、家電等熱點產品消費的措施，吉汽股價上周由10元邊一度回升至11.6元，反彈幅度約15%，但與去年底收報的13.8元計，截至上周五股價年內仍累計調整達19.5%。周一早段股份於10.7元附近整固，跌幅逾3%。下移中的10天線(11.91元)料為短線反彈阻力。上周五有逾50萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾370萬元。



有傳中國計劃將今年經濟增長目標調整到6%至6.5%區間。另中國國務院副總理劉鶴或於今月底訪美。人民幣匯價上周五創近半年高，內地股市亦做好。南方A50年內走勢輾轉向上，截至上周五累升4.3%，已企穩10天和20天線之上。周一早段A股變動不大，該股跟隨窄幅上落，跌幅不足1%，向上暫時受制於12元關。其好倉上周五錄逾60萬元淨流出，5日累計淨流出逾510萬元。



碧桂園早前公布了高層人事調動，以及去年全年集團合同銷售金額按年增長31.25%至約5018.8億元人民幣。股份其後連日在8.9至9.4元區間內上落，周一早段回調近2%，於9.2元水平整固，結束3日升勢。輪證資金流方面，其好倉上周五錄逾60萬元淨流出，5日累計則淨流入約70萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿13.3倍。貼價、短期沽證(27010)，行使價25,800點，2019年3月到期，實際槓桿12.4倍。



騰訊貼價、短期購證(11492)，行使價340元，2019年4月到期，實際槓桿8.8倍。貼價、短期沽證(26044)，行使價310元，2019年4月到期，實際槓桿7.2倍。



吉汽輕微價外、中短期購證(18002)，行使價12.36元，2019年6月到期，實際槓桿3.9倍。價內、中年期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿1.7倍。



南方A50輕微價外、中短期購證(14461)，行使價13.3元，2019年5月到期，實際槓桿10.6倍。



中移貼價、中短期購證(13344)，行使價83.88元，2019年5月到期，實際槓桿10.3倍。輕微價外、中短期沽證(16118)，行使價73.8元，2019年6月到期，實際槓桿7.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(64276)，收回價25,510點，槓桿比率26.4倍。熊證(66684)，收回價26,800點，槓桿比率46.2倍。



騰訊牛證(64306)，收回價310.1元，槓桿比率13.6倍。熊證(61458)，收回價339.9元，槓桿比率16.7倍。



吉汽牛證(63969)，收回價8.9元，槓桿比率4倍。



友邦牛證(62023)，收回價60元，槓桿比率8.1倍。熊證(66229)，收回價69元，槓桿比率18倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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