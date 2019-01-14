【M18推薦】招行逆市跑出　順勢部署好倉

東方產經專欄作家Handsome哥：踏入2019年初，人行即宣布降準共1個百分點，釋放出資金約1.5萬億元人民幣，向市場提供流動性。多隻內銀股在消息刺激下一度炒起，但近日已再轉跌，招商銀行(03968)則相對硬淨，股價由低位持續反彈，並已升穿30元關，現升0.8%報30.4元。



德銀日前發表報告，預期2019年內地銀行毛利率及資產質素壓力將會上升，內銀板塊股價表現將會受盈利增長放緩及較高長期財務風險拖累而受壓。行業中，該行偏好防守性股份，首推招行及建設銀行(00939)，因其零售客戶資產管理規模強勁、資本強大及債務危機較低。



招行月初回試上落區間底部約27元水平後現反彈，並已先後收復10日及20日線，14日RSI重上中軸。若看好其股價有望進一步向上，短線可小注考慮吼招行高盛購(16277)，行使價32.37元，實際槓桿8倍，今年4月到期。

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