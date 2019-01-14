【午市重點睇】布油跌穿60關　港匯見7.842

●亞洲市美匯指數企95.6；圓匯報108.1；歐元兌美元報1.147；英鎊報1.284。港匯偏軟至7.842。中國外貿數據疲弱，人民幣回至6.76。金價報1,291美元，布油報跌穿60美元關，紐油報50.97美元。道期跌約200點。



●恒生指數半日跌368點或1.38%，報26,299點，騰訊跌2.6%。http://bit.ly/2HjAuF4

-新股TS Wonders較招股價高16%。http://bit.ly/2AMBCv1

-新股成都高速公路人人有份。http://bit.ly/2ALJXPI

-新股天瑞汽車內飾招股價下限定價。http://bit.ly/2D9O09Z

-新股微盟集團以2.8元下限定價。http://bit.ly/2Hb21IC



●【即市分析】

-石油股完成反彈，有貨要沽？http://bit.ly/2RKKvPq

-慎防英國無序脫歐拖累港股。http://bit.ly/2RrIyYH

-騰訊現價應該沽定買？http://bit.ly/2He8BxV



●A股快報：3大指數半日跌0.5至1%。http://bit.ly/2HjAjcS

-中金料外資未來1年淨流入逾800億美元。http://bit.ly/2SNPSut

-傳中美磋商美國乙醇出口。http://bit.ly/2FrcDRI

-紅籌及VIE架構，科創板仍在考慮是否接納。http://bit.ly/2D7LhOa



●亞洲股市：韓股中段續偏軟，日股休市。http://bit.ly/2RLCaLb



●全球經貿戰︰中國12月出口增長大幅放緩至0.2%，遠遜預期。http://bit.ly/2FteuoC

-薛俊昇料今年內地進出口增速續放緩。http://bit.ly/2CgvD1s



●中國進出口不及預期，布油跌穿60關。http://bit.ly/2VQUORe



●財庫局：樓市「減辣」言之尚早。http://bit.ly/2SUMOwE



●【獨家】未遵打擊洗錢指引，部分中資行收罰單。http://bit.ly/2RLXtfM



●港交所研加快新股上市流程，業界倡退款縮至三日。http://bit.ly/2TP2Kk9



●港元兌美元低見7.8425，創兩個半月低位。http://bit.ly/2Cij2L5

-港元拆息︰隔夜息回升至0.24厘。http://bit.ly/2H9TDZV



●人民幣中間價漲349點，CNH及CNY高見6.73。http://bit.ly/2RL2s0b

-人民幣Shibor︰隔夜息回升至1.87厘。http://bit.ly/2QMKxlc



●人行逆回購1000億，淨投放200億。http://bit.ly/2sppqf9



●大摩重申9月結束「縮表」觀點。http://bit.ly/2SSmfs1

-大摩料港樓今年升2%，零售最多跌10%。http://bit.ly/2THPuxI



●希臘議會本周舉行信任投票，歐元企1.146。http://bit.ly/2QKFm5a



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