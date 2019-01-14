銀保監王兆星：中國是按照世貿承諾　推動金融業開放

中國銀保監會副主席王兆星出席亞洲金融論壇時表示，對今年中國經濟持中性看法，有信心中國經濟能夠保持穩定；市場存在挑戰及風險的同時，亦有大量機遇。



隨着中國經濟改革及轉型，王強調中國是按照世貿協議的承諾，推動金融行業開放。他指出，今年經濟環境複雜，要留意高槓桿、房地產問題、環球市場主要國家收緊貨幣政策，以及中美貿易關係等。



他又指，銀保監將與各國金融監管機構加強合作，希望可加強亞洲經濟的穩定性及可持續性。



財經事務及庫務局局長劉怡翔稱，中美貿易摩擦持續將影響全球增長，亦會影響投資氣氛，以及衝擊全球供應鏈。德國及日本去年下半年出現經濟倒退，相信今年市場會更關注部分經濟體增長下行的可能性。



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