樓價UPDATES：藍籌屋苑都要劈價！

鰂魚涌太古城海景戶，累劈兩成成交。原業主持貨26年，易手帳面獲利950萬港元，單位升值2.3倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●鰂魚涌太古城東山閣低層B室，實用面積797方呎，三房套間隔。原叫價1,700萬元，最終累減345萬元以1,355萬元易手，實用呎價17,001元。



●跑馬地泰苑中層B室，實用面積758方呎，兩房間隔，原叫價1,100萬元放售，經議價後微減12萬元或約1.1%，最後以1,088元沽出，實用呎價14,354元。



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新界區

●元朗尚悅3座高層F室，實用面積357方呎，兩房間隔，原叫價508萬元，經議價後微減20萬元或約3.9%，最後以488萬元售出，實用呎價13,669元。



●元朗加州豪園米路斯徑單號屋，實用面積1,387方呎，原以1,600萬元放盤，累減150萬元，終以1,450萬元沽出，實用呎價10,454元。



●沙田帝堡城5座中層H室，實用面積547方呎，兩房間隔，議價後以770萬元沽出，實用呎價14,077元。



●沙田翠華花園B座中層02室，實用面積271方呎，兩房間隔，以408萬元易手，實用呎價15,055元。



●沙田第一城44座低層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以450萬元易手，實用呎價15,845元。



●粉嶺中心F座中層08室，實用面積368方呎，兩房間隔，以495萬元易手，實用呎價13,451元。



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