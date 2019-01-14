中國經濟：李秀恒料今年出口形勢嚴峻

中國12月出口增長遠遜預期，香港經貿商會會長李秀恒表示，除了出口到美國外，跌幅亦來自東南亞和歐洲，畢竟中美貿易糾紛暫時是互徵關稅10%，還未加到25%。反而，歐洲經濟轉差、東南亞經濟增長放緩，對內地出口的拖累亦大。



他認為內地的進出口數據屬預期之內，但料今年轉趨嚴峻，包括美國繼續針對華為等高科技企業，都會影響中國出口，不期望出口有增長。而內地早前通脹太高，工資不再低廉，令在內地生產吸引力大減，部分低技術的工廠要倒閉。



香港出口商會會長鮑潔鈞接受電台訪問後表示，留意到香港出口商趁著90日「停火」協議期間加緊出貨，料今年首季香港的出口數據不會太差。



他續指，現時美國佔香港出口比重僅10%，雖然美國市場受到貿易戰影響，但出口到其他市場仍錄得增幅，故毋需太擔心香港出口表現將大受拖累。

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