【高盛推介】留意恒指高槓桿牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(11日)終止連升5日，三大指數皆下跌。市場觀望美國聯儲局重申會繼續審慎加息的政策、本周美企業績及周二(15日)英國國會「脫歐」事項。港股至上周五錄得6連升，累計升1,603點，周一(14日)早段則回吐。



觀察上周五恒指牛熊證資金流向，可見資金繼續傾向沽出牛證及部署熊證，當中牛證錄得約2,890萬元資金流出，而熊證則錄得約6,520萬元資金流入。認股證方面，則見資金在恒指連升時追捧認沽證，過去6個交易日皆錄得資金流入，合共高達2.76億元。



周一有新一批最貼價的牛證上市，收回價在25,800點水平。投資者如計劃部署，可留意當中的恒指牛證(68298)，收回價25,800點，行使價25,700點，換股比率10,000，槓桿比率47.9倍，為低街貨的貼價產品之一，亦是所有牛證中槓桿最高的選擇。投資者亦可留意收回價稍遠一點的牛證(60661)，收回價25,758點，行使價25,658點，換股比率10,000，槓桿比率44.6倍，為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。



投資者如計劃部署熊證，現階段可留意收回價在26,800至26,900點間的產品，當中可留意熊證(66689)、熊證(66231)，及相對較貼價的熊證(65421)，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。熊證66689，收回價26,838點，行使價26,938點，換股比率10,000，槓桿比率39.9倍。熊證66231，收回價26,888點，行使價26,988點，換股比率10,000，槓桿比率38.2倍。熊證65421，收回價26,788點，行使價26,888點，換股比率10,000，槓桿比率45.4倍



投資者如計劃部署認沽證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約3.6%，年期約3個月的沽證(13492)，行使價25,378點，2019年3月28日到期，實際槓桿14.3倍，為行使價25,000至26,500點間產品中，槓桿最高的選擇。



貼價的選擇則可留意價外幅度約2.1%，年期約3個月的沽證(28769)，行使價25,768點，2019年3月28日到期，實際槓桿13.8倍，為低街貨、類近條款的6隻產品中，槓桿最高的選擇。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

