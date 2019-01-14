【高盛推介】騰訊跟隨大市回吐　認購證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由1月初開始在近300元的低位開始發力反彈，上周五(11日)更突破330元水平，最高見334.6元，創4個月高位。惟周一(14日)則低開約0.5%後跌幅擴大，中午收報322.6元，跌約2.6%。市場繼續關注公司旗下遊戲何時獲發版號。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金在該股上升時則沽出認購證，而股價下跌時則轉向部署。例如上周二(8日)錄得約1,460萬元資金流入認購證，而上周三(9日)至周五該股連升時，則共錄得約1.09億元資金流出。港股通(滬)方面，則見近期北水追捧該股，上周二至周五皆錄得資金淨買入股份，合共約7.59億元。



現階段投資者可考慮趁機部署認購證，當中可留意價外幅度約7%，年期約兩個月的騰訊購證(15449)，行使價345.2元，2019年3月22日到期，實際槓桿11.1倍，為行使價325至350元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。



貼價的選擇則可留意價外幅度約2%，年期約兩個月的購證(13430)，行使價330.2元，2019年3月22日到期，實際槓桿9.4倍，為類近條款的5隻產品中，槓桿最高及街貨最低的選擇。



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