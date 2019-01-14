亞投行金立群：會以創意方式推動私人投資領域

亞洲基礎設施投資銀行行長金立群認為，對該行來說，一個國家不能只看經濟增長，在各個領域的可持續發展要穩定增長更具意義，當中，包括收入分配、綠色發展等因素；而亞投行未來將更關注綠色發展。



他又指，不能以舊方式拓展業務，應以更創意方式推動經濟及基建發展，冀投入最少資源得到最大產出。雖然亞投行現時於私人投資領域份額較少，未來會用更有創意方式去推動相關投資。



該行透過投資綠色基礎建設推動經濟發展，在綠色金融發展上有高標準。而環境、社會及管治(ESG)是亞投行進行融資時最重要的考慮因素，未來將繼續根據ESG推動基建發展。



馬來西亞財政部長林冠英指，新政府上任以來已推出一系列改革，市場仍需時間消化及實施。他強調馬來西亞正步向零貪腐的環境，現時是投資當地的好時機；而該國在科技上有優勢，特別是金融科技。



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