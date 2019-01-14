二手成交：嘉湖山莊兩房戶486萬元沽

中原地產天水圍副區域營業經理伍耀祖表示，成交單位為嘉湖山莊景湖居9座高層F室，實用面積442平方呎，建築面積576平方呎，兩房間隔，向南，以486萬元沽出，平均實用呎價10,995元。同類單位去年11月低位造價低見418萬元，現時樓價回升68萬元。原業主則於2015年以370萬元入單位，現轉手獲利116萬元或31%。



另一宗成交為美湖居7座低層H室，實用面積544平方呎，建築面積708平方呎，三房間隔，新近以525萬元易手，平均實用呎價9,651元。原業主於2015年5月以409萬元買入單位，沽出獲利116萬元或28%。



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