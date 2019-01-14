【即市分析】中通服愈升愈有唔怕追

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：踏入2019年港股無乜大主題，不過內地全力推動5G發展，相關5G設備股份繼續受資金追捧。中國通信服務(00552)為中國最大電訊基建服務集團之一，近期鑊氣唔錯，股價逆市升3.8%報7.05元，值得留意。



從基本面睇，5G技術對民用以及軍用都至關重要，亦被視為中國提升產業生產力及競爭力的重要部分，早前有內地媒體報道指，中央年內將在若干城市發放5G臨時牌照，使大規模的組網能夠在部份城市和熱點地區率先實現，加快推進終端的產業化進程和網絡建設，並預期今年下半年會有5G產品投入市場，可見資金押注中通服並非無的放矢。



走勢上，中通服股價自去年12月中開始拾級而上，現價衝破7元，企穩多條主要平均線，走勢利好，後市可望挑戰7.5元阻力，短線支持位在6.6元。

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