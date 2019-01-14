兆麟苑12小時內連售兩伙　高層戶累減105萬

祥益林英傑稱，屯門居屋兆麟苑不足12小時連錄兩宗已補地價自由市場買賣，最新錄得G座高層4室，三房間隔，實用面積645方呎，去年10月放盤價750萬港元，早前因市況欠佳，曾經一度封盤，直至上月才以700期萬元重新放售。



他續稱，有區內換樓客，睇樓後見上址裝修企理，加上座擁部分海景，經約1星期議價後，前後減價55萬元，以645萬元成交，創屋苑最高成交金額，呎價10,000元，亦為三房戶最高。



此外，同屋苑I座高層實用面積554方呎單位，去年中放盤，累減83.2萬元，亦以534.8萬元，呎價9,653元，新買家為區內上車客。

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