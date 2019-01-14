【即市分析】新華保險不宜沾手

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：恒指於26,500點附近爭持數日後出現回調，多隻內險股遭大行唱淡，現幾乎全線受壓。其中新華保險(01336)即市報27.7元，跌2.8%。



里昂報告指，內地險企於「開門紅」期間(一般為第一季)再度出售定額年金產品，惟於國債息率低企下，相關產品或造成負利差。另該行下調今年行業的新業務價值增長預測，預期新華保險將不能達到新價業價值增長目標，且管理層換屆仍存不確定性，將其評級由「跑贏大市」降至「跑輸大市」，目標價由40減至29元。



新華保險董事長萬峰月初曾預料，今年首年保費將延續負增長，而續期保費則為個位數增長，相信年內行業景氣仍然偏弱。走勢上，該股股價自去年11月初至今呈下跌勢頭，反彈持續受制10天線28.9元，MACD呈雙熊，弱勢未改，不宜沾手。

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