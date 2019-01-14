樓價UPDATES：上車盤有支持！青衣屋苑削價9%沽

二手樓價回落後，上車屋苑有支持。青衣翠怡花園兩房單位，減價9%，終以530萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西半山尚賢居低層F室，兩房及多用途房間隔，望市景，實用面積567方呎，以每月約33,000元租出，折合呎租58.2元。



●小西灣藍灣半島8座高層A室，實用面積728方呎，屬三房兩廳加工人房間隔，享全海景，獲租客以26,500元租入，折合呎租約36元。



●西灣河嘉亨灣2座高層H室，實用面積490方呎，兩房兩廳間隔，享小海景，獲外區買家以920萬元買入，實用呎價18,776元。



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九龍區



●黃大仙居屋天馬苑駿安閣中層11室兩房單位，實用面積415方呎，於已補價自由市場以555萬元售出，實用呎價13,373元。



●長沙灣昇悅居本月暫錄5宗二手買賣，平均實用呎價15,941元，最新錄得8座高層H室，實用面積491方呎，議價後獲買家以830萬元承接，實用呎價16,904元。



●將軍澳新寶城3座低層C室，實用面積約377方呎，兩房間隔，區內客睇樓三次，還價即成，叫價由610萬減至585萬元買入，實用呎價約15,517元，該屋苑於1月份暫錄約2宗二手成交。



●將軍澳南豐廣場2座低層F室，實用面積608方呎，三房兩廳間隔，最新以752萬元成交，折合呎價12,368元，原業主持貨逾12年，帳面獲利520萬元離場。



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新界區



●青衣翠怡花園2座中層H室兩房戶，實用面積約443方呎，原以585萬元放售，經議價後減價55萬元，最後以530萬元沽出，折合呎價約11,964元，屋苑月暫錄約3宗成交，平均實用面積呎價約13,331元。



●沙田第一城剛錄一宗三房單位成交，屋苑1座中層F室，實用面積451方呎，議價後以672萬元沽出，實用呎價14,900元，原業主持貨約6年，易手帳面賺約217萬元。



●天水圍嘉湖山莊單日連環3宗成交，包括賞湖居4座低層D室，實用面積551方呎，三房一廁間隔望內街，剛以508萬元沽，實用呎價9,220元，新買家為區內分支家庭，半年前開始睇樓，當時因樓價不斷創新高，改租同屋苑三房戶，認為近期樓價已回落，獲減20萬元即晚火速落訂入市。



●天水圍嘉湖山莊景湖居9座高層F室兩房戶，實用面積442方呎，亦以486萬元轉售，折合呎價10,995元，同類單位去年11月低位做價低見418萬元，現時樓價回升68萬元。



●東涌東環5B座高層6室，實用面積480方呎，兩房連套房設計，去年7月放盤，累積減價122萬元後，日前以638萬元成交，實用呎價13,292元。



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