【fb直播】息魔？英脫歐？中美貿戰？聽吓黃國英點對策

中美貿易有計傾，恒指1月即抽升，連2萬6都收復埋！不過周一(14日)指數又回吐，下試2萬6，連條100天線亦失守埋，大上大落入唔入場好？



經歷2018年市場大起大落後，踏入2019年美國聯儲局明顯轉口風，加息取態上轉鴿，加上英國脫歐協議結果迫在眉睫，有乜投資新對策？轉投匯市博美元跌浪得唔得？



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