車市響警！中汽協：去年中國汽車銷量28年來首降

內地車市疲弱，內媒引述中國汽車工業協會(中汽協)數據顯示，中國2018年汽車銷量報2,808萬輛，低於2017年水平，為1990年來首次錄得年度下降。當中，乘用車產銷分別完成2,352.9萬輛和2,371萬輛，按年下降5.2%和4.1%，佔汽車產銷比重分別達到84.6%和84.4%，按年跌0.9和1.2個百分點。



2018年12月，全國乘用車產量205.5萬輛，按年下降21.3%；銷量223.3萬輛，按年下降15.8%。



上周，另一家發布汽車銷售數據的中國乘用車市場信息聯席會(乘聯會)公布，中國12月份廣義乘用車零售銷量226萬輛，按年減少19%；2018年度廣義乘用車零售銷量按年減少6%，為逾20年以來首次下跌，數據同樣差強人意。



各地汽車銷售一向被視為「經濟晴雨表」，佔內地整體消費近1成，反映着整體消費市道，一旦賣車不振，或預示着高消費群已勒緊褲頭，經濟難逆向做好。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth