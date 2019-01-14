銀通JETCO APIX投入運作　提供13銀行200多個API

銀聯通寶宣布，JETCO APIX開放應用程式介面交換平台正式投入運作，提供13家銀行共約200多個應用程式介面(API)，當中包括存款、外匯、貸款、投資、保險以及一般銀行服務，例如保險箱、分行和自動櫃員機等產品和服務資料。



銀通指，由即日起，個人或機構均可於JETCO APIX網站登記建立戶口，還可使用沙盒測試產品。13家提供API的銀行包括、交銀香港、花旗銀行、中國建設銀行亞洲、創興銀行、中信銀行國際 、招商永隆銀行、大新銀行、富邦香港、工銀亞洲、華僑永亨銀行、大眾銀行、上海商業銀行、東亞銀行。



銀通行政總裁蔡炳中表示，開放銀行是全球大勢所趨，有助促進香港金融業持續創新，加強競爭力，JETCO APIX有利銀行透過API與第三方服務供應商連接，互相交換產品和服務資料，可大大縮減相互建立業務合作關係的時間，對推動本地API經濟發展有莫大幫助，未來銀通將專注於拓展與第三方服務供應商的合作。

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