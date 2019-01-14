【即市分析】醫藥汽車股再成輸家

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：中美兩國貿易戰無新消息，不過今個星期輪到英國脫歐協議表決，一旦否決並行「無序脫歐」條路，咁唔單止英國經濟無運行，相信港股亦會被波及。



港股今日(周一)氣氛轉淡，主因中國公布貿易數據弱強人意，按人民幣計，2018年12月中國出口按年增長大幅放緩至0.2%，遠遜預期的6.6%；12月貿易順差3,949.9億元，預期順差3,450億元，數字上都真係幾難睇，難怪港股彈唔起！



睇番上星期彈得係威係勢的汽車股及醫藥股今日均重新調整，所謂「彈得勁跌得痛」，其實兩國板塊「內傷」都唔輕，前者受累國家隨時被逼進一步開放市場，變相引入更多強勁競爭對手；後者則受累帶量採購之國策，基本面根本未見曙光，所以睇怕兩國板塊後市都係有反彈冇升幅，太重貨的話要逢反彈睇位減磅。

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