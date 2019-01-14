歐股早段續跌　奢侈品股急挫

歐洲股市早段續跌，英國富時100指數跌0.44%，報6,887點；德國DAX指數跌0.51%，報10,832點；法國CAC指數跌0.59%，報4,753點。



中國12月進口下跌3.1%，歐洲奢侈品股急挫，Gucci母企開雲集團跌2.04%；LVMH跌2.05%；Hermes跌1.15%；Pandora股價跌5.5%。



半導體股有沽壓，德國Siltronic跌3.93%；意法半導體跌0.85%；荷蘭BESI跌0.87%。



個股方面，傳法荷航集團計劃關閉旗下副線航空公司Joon，前者股價逆市升1.78%。



法國護理院營運商Orpea股價挫3.49%；此前該公司遭法國巴黎銀行下調評級至「中性」。





【16:02】中國出口增長大遜預期，引發市場對全球經濟前景憂慮。歐股主要指數開市全線偏軟，英國富時100指低開0.52%，報6,881點；德國DAX指低開0.58%，報10,824點；法國CAC指數低開0.76%，報4,744點。



英國議會周二(15日)就脫歐協議進行表決。外媒報道，歐盟正式向英國發出書面保證，其中列明不可就協議重新進行談判。

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