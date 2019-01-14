【市後重點睇】道期跌近200點　人民幣回軟

亞洲市美匯指數高見95.7；圓匯企108.1；歐元兌美元報1.146；英國議會周二投票脫歐協議，英鎊跌至1.282。港匯續處7.842。中國外貿數據急速放緩，在岸及離岸人民幣跌回6.76及6.77水平。金價高見1,293美元；布油報59.6美元關，紐油報50.77美元。道期跌近200點。



●市後關注點

-17:00 德國經濟部發布經濟報告

-18:00 歐元區11月工業產出



●恒生指數全日跌368點或1.38%，報26,298點，騰訊跌2.84%至321.8元。http://bit.ly/2HjAuF4



●A股快報：兩市收跌，鋼鐵股逆市升1%。http://bit.ly/2HjAjcS



●亞洲股市：日股休市，韓股收跌11點，三星電子跌1.5%。http://bit.ly/2RLCaLb



●歐股全線低開，法股跌逾0.7%。http://bit.ly/2HbpHws



●【即市分析】

-中通服愈升愈有唔怕追。http://bit.ly/2AHXwj2

-醫藥汽車股再成輸家。http://bit.ly/2MapDvJ



●【股匯攻略】澳元紐元有望再升，宜候低吸納。http://bit.ly/2D8MZyW



●【名家貼士】李偉傑：廣發證券有望追落後。http://bit.ly/2RKUOmA



●【大師午間教路】千點波幅上落，宜用輪部署。http://bit.ly/2AJ815u



●【大行報告】高盛叫買聯想，睇7.2元。http://bit.ly/2srvtzI



●外匯局：QFII總額度增至3000億美元。http://bit.ly/2spafm4



●全球經貿戰︰中國12月進出口急降，去年對美貿盈飆17%。http://bit.ly/2FteuoC

-李秀恒料今年出口形勢嚴峻。http://bit.ly/2M8BM4n

-薛俊昇料今年內地進出口增速續放緩。http://bit.ly/2CgvD1s



●亞洲金融論壇：

-盧森堡財長：英國脫歐有利該國金融服務。http://bit.ly/2Hbx86X

-亞投行金立群：會以創意方式推動私人投資領域。http://bit.ly/2TMa4wM

-銀保監王兆星：今年中國房地產市場要防泡、防大波動。http://bit.ly/2AMFVq7

-愛爾蘭新5年發展規劃，重點為基礎設施及綠色能源。http://bit.ly/2VT3bfg



●361度上季童裝零售錄增長。http://bit.ly/2RokaXW



●銀通JETCO APIX投入運作，提供13銀行200多個API。http://bit.ly/2Rq0Tpa



●車市響警！中汽協：去年中國汽車銷量28年來首降。http://bit.ly/2SYqZMV



●逸瓏灣8快將開價，主打兩、三房戶。http://bit.ly/2Hcm89n

-【多圖】逸瓏灣8兩房示範單位首度曝光！http://bit.ly/2Ftrt9M

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