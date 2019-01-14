霸菱：毋須過憂中美貿戰　環球經濟增長料穩

霸菱環球市場主管Michael Freno預料，環球經濟增長將維持穩定，但不同經濟體系存有分歧。受貿易局勢緊張，中國2019年的經濟增長可能放緩，但當局已實施一些措施，以減輕經濟放緩帶來的影響。



他又指，美國失業率偏低，消費強勁，基本因素表現良好，加上全面實施企業及個人所得稅改，經濟動力持續強勁，並抵銷了聯儲局收緊貨幣政策的影響。相信在經濟穩健增長、通脹偏低，以及勞工成本受限下，能為企業利潤增長繼續提供有利環境。



歐洲方面，他表示，採購經理人指數(PMI)繼續從2017年的周期性高位下跌，反映經濟增長動力放緩，加上英國仍在脫歐過程中，其經濟前景未明。



他續指，美元升值及利率上升，增加部分新興市場國家的償債成本，導致當中較脆弱的經濟體出現股市急跌及貨幣大幅貶值，主要是短期外債過高、經常帳赤字龐大，以及國內通脹高企的國家。



他認為，即使中美徵收關稅的商品清單擴大，亦不太可能大幅改變環球經濟增長情況，因為美國出口只佔其經濟一成，中國出口則佔其經濟的19%，當中實際所佔的份額甚至更小，關稅成本或會轉嫁給消費者，今年投資者應密切關注情況。

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