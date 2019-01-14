【今日破位表】鑊氣十足　優品360連日炒高

恒指創下六連升，並由月初低位反彈逾1,700點後，今日(周一)出現回吐。指數低開107點後，進一步跌至26,200至26,300點區間作窄幅上落，終收報26,298點，跌368點，成交額736億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有14隻，股價創52周新低的股份有60隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



主營連鎖零食店的半新股優品360(02360)，上周五才於主板掛牌上市的，繼首日股價勁升17%後，今日再度落鑊，一度飆升逾61%至1.89元創上市新高。終收報1.67元，升42.7%，較招股價1元高出67%，



國際評級機構惠譽近日報告指，內地降藥價或對使製藥商利潤率進一步承壓，部分生產低質量藥品的企業或被淘汰，問題再引起市場關注。藥股於月初作短暫反彈後，近日普遍現回軟迹象。今日大部分個股收跌，未有盈利的生物科技股跌幅較為顯著，在上月平安夜掛牌的君實生物(01877)創下上市以來新低21.3元，收報21.5元，跌2.7%。

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