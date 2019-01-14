世銀前行長：美經濟增長料放緩　未近衰退

世界銀行前行長、美國前副國務卿佐立克在今日(1月14日)一個傳媒聚會中，被問到今年世界經濟會否陷入衰退時，打趣地說他認識一個世界銀行的銀行家，告訴佐力克全球每年都有30%機會陷入衰退。



不過，他指出，美國經濟仍然有不俗的動力，失業率僅3.7至3.9%，去年減稅和財政刺激政策有正面影響，相信今年全年仍可受惠。在金融上，去年11月期貨市場有90%人估計，今年利率會高於去年，可是到今年1月，90%人認為今年利率會與去年相同。由於預期減息的人仍少，這都顯示美國經濟仍然向前。他估計，美國今年經濟增長會慢於去年，主要的風險仍然來自貿易和央行等的政策。



如果今年世界經濟不陷入衰退，是否表示美國總統特朗普仍有空間把對華政策升級？佐立克表示，在過去3至4個月，特朗普表現得希望與中國達成協議，但協議究竟是要中國大手筆地購買美國貨品、是解決知識產權問題，還是其他，暫時無人估得到他要甚麼。不過，以他的行為模式及在意市場動向，如果市場對貿易摩擦表現得擔憂，相信他在處理相關問題上亦會小心。



他又指，目前貿易摩擦對美國亦不利，因為有2,500億美元的對華關稅是集中在半製成品，而美國每年的入口之中，有50至60%都是半製成品。這些半製成品關稅將令美國本土製造業成本上升，其中，使用大量鋁材的美國汽車業已率先要裁員。不過，他認為，美國對於知識產權、盜用科技等問題上，會對中國「企硬」。

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