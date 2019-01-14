【fb直播】恒指回吐趁機入場？問林嘉麒點睇！

港股連升6日累升逾1,500點後，周一(14日)明顯回吐，下跌368點報收，好在二萬六點守得住！市底未變，趁回調入場？



騰訊(00700)拖住個市向下，收跌2.84%險守320元。不過，於內地遊戲版號逐步審批憧憬下，低吸諗得過？



至於聯想(00992)則成為逆市奇葩！高盛唱好公司股價已在去年見底，料數據中心業務復甦及行動業務規模縮減，有助改善盈利表現，將評級上調至「買入」，聯想急升半成！現價追入未算遲？



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