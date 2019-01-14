周大福上季港澳同店銷售跌6%

周大福(01929)公布，截至2018年12月底止3個月(第3季度)，受宏觀環境不明朗影響，中國內地、港澳同店銷售分別按年跌7%及6%；零售值分別增長1%及跌1%。同店銷量方面，內地和港澳齊跌11%。



期內，中國內地珠寶鑲嵌首飾的同店銷售下跌5%，而其相關零售值則錄得3%的增長。同店平均售價下降至6,600元。港澳珠寶鑲嵌首飾的同店銷售於季內下跌8%，平均售價為11,500元。



該集團指，季內於中國內地淨開設259個零售點，在港澳及其他市場淨開設4個周大福珠寶零售點。於去年12月31日，集團合共有3,085個零售點。

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