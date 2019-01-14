世銀前行長：不能以「新冷戰」形容中美關係　應該係...

坊間普遍用「新冷戰」來形容目前中美關係。世界銀行前行長、美國前副國務卿佐利克表示，明白坊間希望將事情簡化，但他認為「張力」(tension)更為貼切形容目前中美關係，因為張力可透過商談和管理去解決。



他解釋，本次情況與上次美國和前蘇聯的冷戰很不同，因為前蘇聯當年與世界其他地方很少聯繫，只有能源輸出與世界有聯繫，但中國則與世界有多方聯繫。



另方面，美國或會提名美國總統特朗普女兒伊萬卡出任下一任世界銀行行長，佐利克表示，不認識伊萬卡，故不能評論她是否適合該職位。



不過，他認為，美國是傾向提名美國人去擔任世銀行長，因為美國不想新行長「帶來危機」(press the red button)，而新行長亦有可能帶入一些新議題，需要中國去回應，故是一個很重要的職位，尤其外間對「中國2025計劃」和「一帶一路」政策的解讀，與中國所提出的原意不同，外間認為中國想在未來主導科技世界。



對於人民幣，他相信很有條件挑戰美元作為世界主要儲備貨幣的地位，因中國貿易量龐大，中國有世界第二最多的外匯儲備，並持有最多債券。然而，唯一問題是資本帳仍未開放、外國企業仍不能在中國本土自由投資，但他相信人民銀行會逐步解決資本帳問題。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth