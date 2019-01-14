星展︰恒指上半年望二萬八　人幣或「破七」

星展銀行零售銀行及財富管理投資總監侯偉福表示，今年市況呈現好淡拉鋸，很可能導致非常明顯的波動區間。考慮到美國企業盈利優勢及估值吸引，他較偏好美國和亞洲(日本除外)股市，認為美股繼續表現出更強勁的盈利增長勢頭，市場普遍預測今年美企盈利增長9%。



星展香港高級投資策略師李振豪預計，恒生指數於24,500點有支持，若中美貿易談判呈現曙光，上半年則有望上升至28,000點，惟上望30,000點的機會較微。



他補充，市場預期美國聯儲局今年仍會加息2次，意味與其他貨幣的差異擴大，預期上半年美元持續趨強，將對亞洲股市構成逆風，至於包括人民幣在內的新興市場貨幣，將有貶值壓力。



他認為，人民幣近日升勢僅受美元轉弱影響，自身欠缺刺激升值的因素，料升勢只會短暫維持，上半年有機會跌穿七算，若投資者於年初加大力度投資人民幣產品，則有機會賺息蝕價。

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