滙豐范寧：金融市場趨波動　料內地GDP「保六」

中美貿易關係成環球經濟最大憂慮，滙豐控股(00005)行政總裁范寧指出，近期全球經濟波動性大，不建議投資者現階段進行「短炒」，否則將面臨更大波動風險，除非多個環球經濟問題解決為止，如中美貿易關係。



范寧周一(14日)來港出席亞洲金融論壇時直言，市場於去年第三季前對整體經濟發展預測相對樂觀，惟當美國與中國開打貿戰後，各項負面影響隨即相繼湧現，令短期投資活動變得更加困難。



他補充，除非中美兩國在某程度上達成共識，並發出正面信號、英國脫歐轉趨明朗、各國經濟數據有良好增長表現等，整體金融市場才會回復穩定。



值得留意是，滙控近年大力開拓內地業務，適逢遇上貿易戰拖累經濟，他相信，內地今年GDP有6至6.5%合預市場預期，又指內地有一定的資本管制措施防止資金外流，料有助保持經濟穩定增長。



對於美國今年加息步伐或會放緩，范寧稱，中美貿易戰開打改變加息預期，或令部分市場人士感失望，但美國聯儲局向來願意聆聽市場聲音，又指美國經濟整體基本面仍然相當穩健，且有望持續數年。

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