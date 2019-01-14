【北水追蹤】買建行　沽工行中移吉汽

港股六連升斷纜，恒指周一(14日)收市跌368點報26,298點，主板成交736億元。港股通成交額約59億元，較上個交易日減少約8億元，佔主板成交額8%；南下資金淨流出9,000萬元人民幣。



騰訊控股(00700)上周升至330元樓上現回吐，收市跌2.8%報321.8元，其港股通錄得約3,986萬元的淨流出。



工商銀行(01398)、中國移動(00941)及吉利汽車(00175)分別錄得港股通淨賣出約1.7億元、1.1億元及1.1億元，前者為全日淨流出最多之個股。



中國石油股份(00857)、招商銀行(03968)及中信証券(06030)亦遭拋售，港股通分別淨流出約6,623萬元、6,406萬元及3,356萬元。



建設銀行(00939)受「北水」追捧，其港股通錄得約8,481萬元的淨買盤支持，為全日淨流入最多之個股。



另外，碧桂園服務(06098)及中國神華(01088)港股通淨買入分別有約6,731萬元及6,386萬元；至於復星國際(00656)及華潤啤酒(00291)則淨流入約3,760萬元及3,557萬元。

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